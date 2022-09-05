Rusya Avrupa’nın vanasını süresiz kapattı. Kuzey Akım 1’de gerilim

Rus gazının kesilmesinin kış öncesinde doğalgaz depolarının doldurulması hedefinin yakalanmasını zora sokacağı, Avrupalı sanayicilere gaz akışında kesintiler olmasına yol açacağı endişeler Avrupa piyasalarına yansıdı. Doğalgaz fiyatları yüzde 35 artışla tarihi bir yükseliş kaydetti. Elektrik ve gaz fiyatlarında yaşanan yükseliş ise AB ülkelerini harekete geçirdi.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa ikinci bir şoku yaşıyor. Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rus gazının kesilmesinin kış öncesinde doğalgaz depolarının doldurulması hedefinin yakalanmasını zora sokacağı, Avrupalı sanayicilere gaz akışında kesintiler olmasına yol açacağı endişeler Avrupa hisse senedi piyasalarına yansıdı.

Gaz hattını kapamasını takiben ilk işlem gününde gösterge gaz vadelilerinde fiyatlar yüzde 35 artış kaydetti. Avrupa için gösterge doğalgaz fiyatı olarak kabul edilen Hollanda gelecek ay teslimli doğalgaz fiyatı Amsterdam’da 290 euroya ulaştı.

Enerji krizinin Avrupa ekonomisini resesyona sokacağı beklentilerinin güçlenmesinin de etkisiyle bu sabah Frakfurt'ta FDAX yüzde 3,04 düştü. Eurostoxx 50 vadeli endeksinde kayıp yüzde 2,99'a ulaştı. FTSE 100 vadeli endeksi de yeni haftanın ilk gününde yüzde 1,02 ekside.

DOĞALGAZ FİYATLARI TAVAN YAPTI

Geçen hafta Rus petrolüne tavan fiyat için anlaşan Avrupa Birliği ülkeleri, şimdi de doğalgazı gündemine aldı.

AB ülkelerinin enerji bakanları, doğalgazda tavan fiyat uygulaması için bir araya gelecek. Toplantıda enerji piyasası katılımcılarına acil durumlarda kullanılmak üzere kredi imkanı tahsis edilmesi konuları görüşülecek.

9 Eylül'de bir araya gelecek olan bakanlar, Avrupa'nın sanayisini etkisi altına alan ve hane faturalarını tırmandıran yüksek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına birlik olarak nasıl bir karşılık verileceğini ele alacaklar.

Ayrıca doğalgaz ile elektrik üreten santralleri geçici olarak AB'nin elektrik maliyetlerini belirleme sisteminin dışında tutma seçeneceği de görüşülecek