Türk Youtuber o tepkilere ''çok da umurumda'' yanıtını verdi. Avusturya'da kadınların giydiği kıyafetleri Türkçe eleştirdi. Sıkıysa o kadınlara kendi dillerinde bunları desene

Avusturya'da YouTube videoları çekerek takipçi toplayan Mesut Can Eray'ın bir videosunda kullandığı ifadeler ve üslubu tepki çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla 1,5 milyona yakın takipçiye ulaşan Mesut Can Eray, göğüs dekolteli bir üst giymiş olan ve Türkçe bilmeyen bir kadının yanına giderek şu ifadeleri kullandı:

"Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz."

Türkçe bilmeyen kadın ise Mesut Can Eray'ın ne söylendiğini anlamadığı için gülümseyerek neler söylendiğini anlamadan bir açıklama bekledi.

Yurt dışında yaşayan Eray ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Linç ediyorsunuz da çok da umurumda” ifadelerini paylaştı.

Ayrıca Eray, paylaşmış olduğu videoyu alıntılayarak şu ifadeleri Twitter hesabından paylaştı:

Bizim Türk Milleti bazen hiç düşünemiyor. Jahrein şikayet ettiğinde 16 yaşında kızlara bakirelik sormuşum. Onu polise gönderdi. Polis cevap verdi Twitter hesabından. Hiç birşey olmadı. Türkiye değil orası. Avrupa Birliği. Size birisi selam bile verince taciz ediyor kafasındasınız