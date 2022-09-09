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  • Türk Youtuber o tepkilere "çok da umurumda" yanıtını verdi. Avusturya'da kadınların giydiği kıyafetleri Türkçe eleştirdi

Türk Youtuber o tepkilere "çok da umurumda" yanıtını verdi. Avusturya'da kadınların giydiği kıyafetleri Türkçe eleştirdi. Sıkıysa o kadınlara kendi dillerinde bunları desene

Mesut Can Eray isimli Türk Youtuber'ın bir videosunda kullandığı ifadeler dikkat çekti. Avusturya'da yayın yapan Eray, dekolte bir üst kıyafet giymiş olan kadının yanına giderek "Utanmıyor musun. İnsanların abdestini kaçırıyorsun, bak benim şimdi abdestim kaçtı" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 08:59
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Mesut Can Eray adlı Türk YouTuber Avusturya'da dekolte giyen kadını Türkçe eleştirdi. Üslubu tepki topladı.

Türk Youtuber o tepkilere ''çok da umurumda'' yanıtını verdi. Avusturya'da kadınların giydiği kıyafetleri Türkçe eleştirdi. Sıkıysa o kadınlara kendi dillerinde bunları desene
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Avusturya'da YouTube videoları çekerek takipçi toplayan Mesut Can Eray'ın bir videosunda kullandığı ifadeler ve üslubu tepki çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla 1,5 milyona yakın takipçiye ulaşan Mesut Can Eray, göğüs dekolteli bir üst giymiş olan ve Türkçe bilmeyen bir kadının yanına giderek şu ifadeleri kullandı:

"Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz."

Türkçe bilmeyen kadın ise Mesut Can Eray'ın ne söylendiğini anlamadığı için gülümseyerek neler söylendiğini anlamadan bir açıklama bekledi.

Yurt dışında yaşayan Eray ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Linç ediyorsunuz da çok da umurumda” ifadelerini paylaştı.

Ayrıca Eray, paylaşmış olduğu videoyu alıntılayarak şu ifadeleri Twitter hesabından paylaştı:

Bizim Türk Milleti bazen hiç düşünemiyor. Jahrein şikayet ettiğinde 16 yaşında kızlara bakirelik sormuşum. Onu polise gönderdi. Polis cevap verdi Twitter hesabından. Hiç birşey olmadı. Türkiye değil orası. Avrupa Birliği. Size birisi selam bile verince taciz ediyor kafasındasınız

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Insan
9.09.2022 10:15
Umrunda deyilmis takip etmeyin Az takipci topliyinca kendilerini birsey zannediyorlar yayincilik yapiyorsan genel kurallara uycaksin bu kadar basit  
 
merdanoğlu
9.09.2022 10:09
abdestin bozulacağı ülkelerde yaşama o zaman kardeşim bak ne güzel çare sana afganiştana git mesela mis gibi yaşa  
 
FG
9.09.2022 10:05
Kuranda göz zinası yapmayacaksın diye ayet var. Göz zinası yapmasın, bakmasın, gözlerini yere indirsin.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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