AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın acil toparlanma ihtiyaçları kapsamında 2023'te ihtiyaç duyduğu ilave mali yardımın 13 milyar avro olduğunu bildirdi.

AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının etkileri" konulu oturumda konuşma yaptı.

Ukrayna'nın yeniden inşa ve toparlanma için ilave acil yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Dombrovskis, AB olarak bu ülkeye yardımlara devam edeceklerini belirtti.

Dombrovskis, "Ukrayna bu yıl özellikle acil toparlanma ihtiyacı kapsamında ilave desteğe ihtiyaç duymaktadır. Hasar tespit ve değerlendirme çalışmaları Ukrayna'nın 2023 için acil ihtiyaçlarının 13 milyar avro civarında olduğunu göstermektedir." dedi.

Dombrovskis, acil ihtiyaç alanlarını sivil ve sosyal altyapı, enerji altyapısı, konut inşası, özel sektör kalkınması ve insani amaçlı mayın temizleme olarak sıraladı.

AB'nin Ukrayna'ya 2022 ve 2023'teki makro finansal yardımlarının şu ana kadar 15 milyar avroya yaklaştığı belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Veda paylaşımı yapan İrfan Can’ın eşinden flaş hamle Spor
Veda paylaşımı yapan İrfan Can’ın eşinden flaş hamle
Hande Sarıoğlu neden evlenmediğini açıkladı Magazin
Hande Sarıoğlu neden evlenmediğini açıkladı
Çerkezköy’e 6 yeni yaşam alanı geliyor Güncel
Çerkezköy’e 6 yeni yaşam alanı geliyor
Rüyada kurdele görmek neye işaret? Rüyada kurdele görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kurdele görmek neye işaret? Rüyada kurdele görmek ne demek?
Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı Güncel
Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi projeleri Rusya’da tanıtıldı Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi projeleri Rusya’da tanıtıldı
2. Seferihisar Kitap Günleri başlıyor Kültür Sanat
2. Seferihisar Kitap Günleri başlıyor