Facebook Diyanet'in paylaşımını kaldırdı. Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınmıştı

Türkiye’nin Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından, Instagram’ın da sahibi olan Meta’ya bağlı Facebook’un Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı paylaşımını kaldırarak hesaba kısıtlama getirmesi dikkat çekti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu sabahtan itibaren Türkiye'de popüler sosyal medya sitesi Instagram'a erişimi engelledi. Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Haniye'nin ölümü ile ilgili sitede paylaşılan içeriklere kısıtlama getirmişti.

Instagram’a getirilen erişim engeli kararı ise hem siyasilerden hem de vatandaşlardan yoğun tepki çekerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram hakkında "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" ifadelerini kullanarak Instagram’ın harekete geçmediği takdirde yasağın kaldırılmayacağını ifade etti.

DİYANET’İN HESABI 1 EYLÜLE KADAR KISITLANDI

Kısıtlama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Eylül 2024 tarihine kadar yayın yapamayacak; reklam oluşturamayacak.