Hamas lideri için yasaklanan Instagram Filistin’de serbest

Meta'nın bünyesindeki Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2 Ağustos 2024 tarihli kararıyla erişime kapatıldı. Instagram'ın, öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye hakkındaki mesajları engellediği iddia edilmiş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun 31 Temmuz tarihli paylaşımında Instagram’ı şu sözlerle eleştirmişti: "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı şiddetle kınıyorum.”



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah Türkiye’de erişime engellenen Instagram’dan cuma mesajı paylaşmış ancak daha sonra silmişti.

Gözler İletişim Başkanlığı’ndan yapılacak herhangi bir açıklamaya çevrilirken, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Instagram’ın Heniyye’nin ülkesi Filistin’de hala açık olduğunu belirten Gökçe, Bu uygulamayla Türkiye’nin Instagram’ı kısıtlayan Kuzey Kore, İran, Uganda gibi ülkelerle aynı listeye girdiğini söyledi.

"FİLİSTİN NÜFUSUNUN ÜÇTE BİRİ İNSTAGRAM KULLANIYOR"

“Türkiye’de Instagram’a erişim engeli geldi. Filistin’de serbest!” diyen Gökçe, *BTK tarafından bugün Instagram’a erişim engeli getirildi. Ulusal basına yansıyan iddialara göre sebep Filistin ile ilgili içeriklerin engellenmesi. Halbuki Filistin’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Meta’ya ait Facebook ve Instagram” ifadelerine yer verdi.



Filistin nüfusunun üçte birinin Instagram'a üye olduğunu belirten Gökçe, şunları aktardı: “Filistin'de 1 milyon 659 bin Instagram hesabı bulunuyor. Yani bugün kendi vatandaşlarımız Filistin’e gitse Instagram’a girebilecekken, Türkiye’de giremiyor."

Bu çağda keyfi sebeplerle interneti kısıtlamanın vatandaşların ifade özgürlüğüne engel olmak olduğunun altını çizen Gökçe, “Çok açık gerçek: Yaptım oldu zihniyetiyle 86 milyonluk koca Türkiye yönetilemez” dedi.

İŞTE INSTAGRAM'I YASAKLAYAN ÜLKELER



Çin: Batı menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklayan Çin'de Facebook, Instagram ve X'in yerini Çin merkezli benzer uygulamalar alıyor.



Kuzey Kore: Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de tüm sosyal medya platformları yasaklı.



İran: Yıllardır birçok sosyal medya platformuna erişim sağlanamayan İran'da, kullanıcılar genellikle VPN gibi yöntemlerle bu yasakları aşıyor.



Türkmenistan: Türkmenistan'da popüler sosyal medya platformları kullanılamıyor.



Rusya: Rusya, Ukrayna ile yaşanan savaş nedeniyle X, Facebook, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını erişime engelledi.

NE OLMUŞTU?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldüğü açıklandı. Hamas, Haniye'nin ölümünü doğrulayarak "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" dedi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikasti soruşturmak üzere toplandı ve İran'ın stratejisine karar verileceği bildirildi. Filistinli gruplar genel grev ve protesto çağrısı yaparken, Hizbullah, Haniye'nin öldürülmesinin direnişi İsrail'e karşı daha kararlı hale getireceğini söyledi. İsrail saldırıyı üstlenmezken, Bakan Eliyahu "Haniye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getirecek" dedi. İran'ın dini lideri Hamaney ise Haniye'nin intikamını almanın Tahran'ın görevi olduğunu belirtti.