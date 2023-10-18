ABD Başkanı Biden İsrail'de

Editör: Osmancan Erok

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi.

ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinden bir gün öncesine denk geldi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti.



Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.



İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.



Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.