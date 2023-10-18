Bıden’dan katliamın gölgesinde skandal açıklama: İsrail saldırılara devam etmeli

Editör: İsa Karaarslan

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında dün akşam Gazze'deki bir hastane İsrail tarafından vurulmuştu. İnfial yaratan olay sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, bugün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Netanyahu Biden'ı havalimanında karşılarken ikili daha sonra kameraların karşısına geçip açıklama yaptı.

Biden'ın açıklamasından satır başları:

"BÜTÜN DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTEDİK"

"Sayın Başbakan çok teşekkürler. Ben bugün burada olmak istedim, çok basit bir sebeple: İsrail'in yanında ABD'nin yer aldığını bütün dünyanın bilmesini istedik. Hamaslı teröristler 1300 kişinin hayatını aldı ve bunlar gerçekten katledildi.

"İNSANLARI ESİR ALDILAR"

31 Amerikalı da bu kişilerin arasındaydı. İnsanları esir aldılar, aralarında çocuklar da vardı. Hamas tarafından kaçırılan çocukların neler hissetmiş olabileceğini tahayyül dahi edemiyorum. Öyle korkunç, feci şeylere sebep oldular ki bunlar tamamen mantık dışı.

"SALDIRILAR DEVAM ETMELİ, BUNUN OLMASINI DA TEMİN EDECEĞİZ"

Amerikalılar endişeli çünkü biliyorlar ki bunun yolunu bulmak için çok da kolay bir saha, arazi olmadığı belli. İsrail bu saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli ki kendinizi savunmak için ne gerekiyorsa yapabilesiniz. Bunun olmasını da temin edeceğiz.

"GURUR DUYUYORUM"

Hastanenin bombalanması sizin tarafınızdan yapılmamış ama bundan emin olmayan bir sürü kişi var ortada. Masum Filistinlilerin hayatlarını koruma ve kurtarma konusunda da dikkatli olmalıyız. Çünkü biz böyle insanlarız. Hamas'a bu gücümüzü göstermek çok önemli. İsrail'in belli bir değerler seti var. Amerikalılar adına burada olmaktan çok memnunum. İsrail halkının cesareti, kararlılığı, kahramanlığı çok çarpıcı. Burada olmaktan gurur duyuyorum."

"KARARLILIĞINIZ İSRAİL HALKI VE TEK İSRAİL DEVLETİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Netanyahu'nun açıklamasından satır başları:

Hem barış ve güvenliğin bölgemizde yerleşmesi için elimizden geleni yapacağız, kararlıyız. Sayın Başkan, İsrail'in insanları için sizin gibi gerçek bir dosttan daha iyisine sahip olmak mümkün değil. Sizin kişisel kararlılığınız İsrail'in halkı ve tek İsrail devleti için çok önemli.