İstanbul Valiliği'nden İsrail protestolarına ilişkin açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti

Editör: Abdullah Keleş

İsrail Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Türkiye’nin bazı bölgelerinde vatandaşlar saldırıyı kınayarak protesto düzenledi. İstanbul Başkonsolosluğu önünde de toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto etti.

Levent'te bulunan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağa girmeye çalışanlara polis müdahale etti. Arbedenin yaşandığı olaylarda polis biber gazı sıktı. Olaylar sırasında bir vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği, protestolara ilişkin bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Çarşamba günü, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur. Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır.

Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.