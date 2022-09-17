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  • Biden Putin’e endişe içinde seslendi: Yapma yapma yapma

Biden Putin’e endişe içinde seslendi: Yapma yapma yapma

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i nükleer silah konusunda uyardı. Biden Putin’e “Yapma, yapma, yapma. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin” diye seslendi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:48
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e böyle seslendi: Yapma yapma yapma

Biden Putin’e endişe içinde seslendi: Yapma yapma yapma
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AA
ABD Başkanı Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak “60 Minutes” programı için Scot Pelley’e verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın savaş alanında başarı elde etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in köşeye sıkıştığını söyleyen Pelley’in, “Putin’in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?” sorusuna Biden, “Yapma, yapma, yapma. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin.” cevabını verdi.

Putin’in nükleer silah kullanmasının sonuçlarına ilişkin Biden, “Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak.” ifadelerini kullandı.

Biden sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar. Ve yaptıklarının boyutuna bağlı olarak hangi cevabın olacağını belirleyecekler.”

Bunun yanı sıra greve giden demir yolu işçileri ile varılan geçici uzlaşıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, demiryolu şirketleri ve işçilerini bir araya getirdiklerini ve işçilerin lehine iyi bir anlaşmanın yapılmakta olduğunu belirtti.

Taraflar arasında uzlaşının sağlanamamasını “düşünülemez” olarak niteleyen Biden, “Aslında, (işçiler) greve gitseydi bu ülkedeki tedarik zinciri durma noktasına gelirdi. Gerçek bir ekonomik kriz görürdük.” dedi.

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İki cambaz
17.09.2022 14:54
Bir ipte oynamaz. Ya anlaşacaklar ya da birisi geri adım atacak. Bu sirkte seyirci miyiz yoksa figüran mıyız? Bütün mesele bu.  
 
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