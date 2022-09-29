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  • ABD Başkanı Joe Biden ölmüş senatöre seslendi: Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı

ABD Başkanı Joe Biden ölmüş senatöre seslendi: Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisi daha ekledi. Biden, etkinlikte ağustos ayında hayatını kaybeden senatöre seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:12
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ABD Başkanı Joe Biden ölmüş senatöre seslendi: Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı

ABD Başkanı Joe Biden ölmüş senatöre seslendi: Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı
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ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da açlık, beslenme ve sağlık konulu konferansın açılış konuşmasında yeni bir gafa imza attı.

Biden, konuşmasında geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın senatörün hayatını kaybetmesinden dolayı şok içinde ve üzgün olduğu belirtildi.

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Mikado
29.09.2022 14:45
Abd derin devleti Biden’i kullanarak büyük bir provakasyonla gene savaş çıkartabilir  
 
Abbas
29.09.2022 14:30
Demek ki insanoğlu bunamışı seviyor??  
 
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