ABD Başkanı Joe Biden ölmüş senatöre seslendi: Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da açlık, beslenme ve sağlık konulu konferansın açılış konuşmasında yeni bir gafa imza attı.

Biden, konuşmasında geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın senatörün hayatını kaybetmesinden dolayı şok içinde ve üzgün olduğu belirtildi.