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Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın işgal ettiği toprakları korumak için nükleer dâhil her silahın kullanılabileceği uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 19:42
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Rusya işgal ettiği toprakları korumak için nükleer silah kullanabileceği tehdidini savurdu

Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde yapılacak referandumlara değindi. Medvedev bu bölgelerdeki toprakların korunması için Rusya'nın nükleer silah dâhil her türlü silahı kullanacağı yönünde uyarıda bulundu.

“RUSYA BÖLGENİN KORUMASINI GÜÇLENDİRECEK”

Medvedev yaptığı açıklamada, "Referandumlar yapılacak ve Donbass cumhuriyetleri ile diğer bölgeler Rusya'ya kabul edilecek. Bağlanacak tüm toprakların koruması, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde güçlendirilecek. Rusya, bu korumanın sağlanması için yalnızca seferberlik imkânlarını değil, stratejik nükleer silahlar ve yeni ilkelere dayanan silahlar da dâhil herhangi Rus silahını kullanabileceğini ilan etti" dedi.

"Bu nedenle, general rütbeli bazı emekli aptalların, Kırım'a yönelik NATO saldırısıyla ilgili konuşmalarla bizi korkutmasına gerek yok" diye devam eden Medvedev, hipersonik silahların Avrupa ve ABD'deki hedeflere garantili şekilde çok daha hızlı ulaşma kapasitesine sahip olduğu uyarısında bulundu.

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