QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı

Sağlık sigortası, hayat ve ferdi kaza sigortası ve bireysel emeklilik alanlarında hizmet veren QNB Sigorta, şirketin 2023 yılı performansını açıklarken, sektörün gelişimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 16 yıllık bir tecrübeye sahip olan ve geçtiğimiz Haziran ayında QNB Finansbank'ın %100 iştiraki olarak daha da güçlenen QNB Sigorta, yılın son aylarında yeni marka adı ile birlikte yeni söylemini "Bugün, Bugünü Yaşa" olarak duyurdu.

Yeniliklerle beraber önemli başarılara da imza attıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirten QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Hizmet verdiğimiz Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında hayat ve emeklilik sigorta şirketleri olarak toplam prim üretimi 2022 yılına göre %81 büyüyerek 56.8 milyar TL prim büyüklüğe ulaştı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası branşı toplam prim büyümesini devam ettirirken, 2023 yılında %168 büyüme göstererek 4 milyon sigortalı adedine ulaştı. Bununla birlikte, global pek çok pazardaki dinamiklerden farklı olarak Türkiye’de sigorta sektörünün toplam finansal hizmetler pazarından aldığı pay %5’in altında seyrediyor. QNB Sigorta olarak ise; 2023 yılı sonu itibarıyla 7 milyonu aşan müşteri tabanımız ve 760 çalışan sayışımız ile Türkiye sigortacılık sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Sürdürülebilir büyümeye devam ettiklerini açıklayan Kuriş, “Müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak önemli başarılara imza atmayı sürdürüyoruz. 2023 yılında Sağlık, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında 4.7 milyar TL prim büyüklüğüne ulaştık. 2023 yılında, Hayat ve Ferdi Kaza branşları prim üretiminde %90, Sağlık branşı prim üretiminde %276 büyürken, bu üç branşta geçen yıla göre prim üretiminde %98 büyüme gösterdik. Hayat ve Ferdi Kaza branşlarındaki büyümemizle, 2022 yılındaki %7.20 pazar payımızı 2023 yılında %7.55’e çıkardık” ifadesini kullandı.

MÜŞTERİ ADEDİNİ İKİYE KATLADI

2011’den beri büyümesine devam eden hayat sigortası branşının, 2023 yılında bir önceki yıla göre %93 büyüdüğünü vurgulayan Kuriş, “Hayat sigortası branşında 48.3 milyar TL üretim gerçekleşti. 2023 yılı sonunda özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere toplam sigortalı sayısı ise 6.97 milyon kişiye ulaştı. QNB Sigorta olarak bankasürans sigortacılığı kapsamında Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında %9.78 pazar payı ile sektör sıralamasında 4. özel sigorta şirketiyiz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim üretimimizi ve pazar payımızı da hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre sektördeki TSS’li sigortalı sayısı %14.3 artışla, özel sağlık sigortasına sahip kişi sayısı ise %6.8 artış ile 2.85 milyon kişiye ulaştı. Tamamlayıcı sağlık sigortası prim üretiminde ise %163.8 büyüme yaşanırken, özel sağlık sigortası branşındaki prim üretimi ise bir önceki yıla göre %136.1 artış gösterdi” şeklinde konuştu.

Kuriş sözlerini ise şöyle sürdürdü: “QNB Sigorta olarak, banka kanalında %15.3 pazar payı ile sıralamada 3. özel şirketiz. TSS ürünümüzde 100 bin sigortalıyı aşmış bulunmaktayız. Yanı sıra, Son 1 yılda müşteri adedimizi ikiye katladık. 2024 yılında da tüm branşlarda pazar payımızı daha da yukarı taşımayı istiyoruz. Önümüzdeki yıl Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda %150’nin üzerinde, kredili Hayat Sigortasında ise %70’in üzerinde büyüme hedefliyoruz.”

Bireysel Emeklilik Sisteminde ise sektör, bir önceki yıla göre 591 milyar TL fon büyüklüğüne ve 7.8 milyon katılımcı sayısına ulaşırken, Otomatik Katılım Sistemi ile katılımcı sayısı ise 8.3 milyon olarak gerçekleşti.