Fed üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Fed üyesinden faiz mesajı
Fed üyesi Raphael Bostic, faiz indirimlerinin muhtemelen yaza kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin politika kararları üzerinde oylama yapacak olan Bostic, CNN'e özel bir röportajda, şu anda yüzde 3 civarında olan ülke enflasyon oranının 2024 sonuna kadar yüzde 2’ye yakın olacağını öngördüğünü söyledi.

Bostic, şu anda 23 yılın en yüksek seviyesinde bulunan faiz oranlarının düşürülmesiyle ilgili olarak "Bu bakış açısıyla, ilk hamlenin gerçekten yaz aylarında geleceğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

Bostic, işgücü piyasasının gücünden hem şaşırdığını hem de memnun olduğunu belirtti.

Ocak ayının aylık iş raporu, beklentilerin oldukça üzerinde eklenen 353.000 yeni iş ile ekonomistleri şaşkına çevirdi ve işsizlik oranını art arda 24 ay boyunca yüzde 4'ün altında kaldı.

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