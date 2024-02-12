TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu

Toplantı sonrası TBB tarafından gelen açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiği vurgulandı ve güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri olarak, Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü başlıklı konular incelendi.

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Başkanı Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından ötürü memnuniyetlerini ifade ettikleri söylendi.