ABD: "Garanti veremiyoruz derhal ayrılın"

İsrail ordusunun bu sabah yaptığı bilgilendirmede, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerinin gece boyunca vurulduğu duyuruldu. Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine hava saldırıları gerçekleştiğini aktaran İsrail ordusu, milislerin ateşlediği roketlere yanıt karşılık verildiğini vurguladı.

İsrail Lübnan’daki Hizbullah hedeflerini vururken ABD’de bir taraftan Suriye’deki İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi ve İran bağlantılı gruplara karşı 'daha ileri adımlar atmaya hazır' olduğunu duyurdu.

Washington yönetimi, bu sabah yaptığı açıklamada ise Lübnan'daki tüm vatandaşlarının acil şekilde ülkeyi terk etmesini istedi. ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, X platformunda Dışişleri Bakanlığı'nın tahmin edilemeyen güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'daki Amerikan vatandaşlarının hemen ayrılmasını talep eden bir mesajını paylaştı.

Büyükelçilik tarafından paylaşılan mesajda en dikkat çekici nokta ise bir kriz durumunda Lübnan'da yaşayan ABD vatandaşları ve onların ailelerine tahliye garantisi verilemeyeceği oldu.

Savaşın başından beri İsrail'in yanında saf tutan ABD, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve diğer savaş gemilerini konuşlandırdı.

ABD’nin Washington Post gazetesi, hafta içinde yayımladığı haberde ABD'nin en kötü senaryoya hazırlandığını, Orta Doğu'daki yüzbinlerce Amerikalı için gerçekleşecek muhtemel bir tahliye operasyonuna uçak gemisi ve diğer gemilerin de katılabileceğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre, İsrail'de 600 bin Lübnan'daysa 86 bin Amerikan vatandaşı yaşıyor.