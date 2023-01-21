ABD Putin'in paralı askerlerini suç örgütü olarak tanıyacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Rus paralı askeri grubunu, ABD Hazine Bakanlığının "ciddi bir uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacağını bildirdi.

Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner grubu arasında anlaşmazlıklar olduğunu öne sürerek, Wagner grubunun sahada merkezi bir güç haline geldiğini söyledi.

Wagner grubuna ve farklı kıtalardaki destekçilerine ek yaptırımlar uygulayacaklarını ifade eden Kirby, ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. Kirby, paylaştığı fotoğraflara göre, Kuzey Kore'den silah sevkiyatının trenlerle konteynerlere doldurularak Rusya'ya ulaştırıldığını öne sürdü.

Kirby, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini kınayarak, bu ülkeden yapılan silah transferlerinin BMGK'nin ilgili kararlarının doğrudan ihlali olduğunu kaydetti.

John Kirby, bu hususta BM'yi bilgilendirdiklerini ifade etti.

Kirby, Rus paralı askeri grubu Wagner'in Ukrayna'da halihazırda 10 bin sözleşmeli ve 40 bini hükümlü toplam 50 bin savaşçısı olduğunu belirterek Wagner'in sahada merkezi bir role sahip olmaya başladığını ifade etti.

Wagner grubunun, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de anlaşmazlıklar yaşadığına dair bilgilere sahip olduklarını dile getiren Kirby, Rusya'nın kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle silah ihracatı için farklı ülkelere yöneldiğini söyledi.

Kirby, bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'da kullanmak üzere Kuzey Kore'den silah aldığını belgelediklerini söyleyerek roket ve füzelerin taşındığını düşündükleri vagonların uydu fotoğrafları paylaştı.

Kuzey Kore'nin bugüne kadar Wagner'e silah temin ettiğini inkar ettiğine dikkati çeken Kirby, ilgili fotoğrafların, 18 Kasım 2022'de Rusya'dan kalkan trenlerin

Kuzey Kore'ye geldiğini ve 19 Kasım 2022'de de Kuzey Kore'den silah doldurulan konteynerlerin Rusya'ya geri gönderildiğini gösterdiğini öne sürdü.

Kirby, Wagner'e sağlanan teçhizatın Ukrayna'da sahadaki dinamikleri değiştirmediğini belirterek diğer taraftan Kuzey Kore'nin silah göndermeye devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

KUZEY KORE'YE SİLAH SEVKİYATINI DURDURMA ÇAĞRISI

"Kuzey Kore'yi Wagner'e yaptıkları bu teslimatları derhal durdurmaya çağırıyoruz." diyen Kirby, Wagner'e bu kapsamda daha fazla yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Kirby, yaptırımların kapsamını henüz açıklamayarak konuyu öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımayı tercih ettiklerini ifade etti.

Kirby, dün duyurulan ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardımı hatırlatarak Ukrayna'ya kendilerini savunmaları için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD Hazine Bakanlığının Wagner'i "uluslararası suç örgütü" addetmesinin ve uygulanacak yaptırımların, söz konusu örgütün uluslararası alandaki faaliyetlerinin kısıtlanmasına ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasına yardımcı olacağını belirten Kirby, diğer taraftan Ukrayna'ya yapılacak yardımların kapsamının her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde vereceği bir karar olduğunu söyledi.

Kirby, Ukrayna'nın Kırım'a ilişkin olası operasyonuyla ilgili ise Kırım'ın, Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, bu kararı verecek kişinin de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve askeri liderleri olduğunu kaydetti.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI, ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

John Kirby, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, şubat ayının başında ABD'ye geleceğini doğrulayarak ABD'nin Brezilya demokrasisine ve Lula'ya olan desteğini yineledi.

Haiti'deki istikrarsızlığa da değinen Kirby, Haiti'deki suç örgütleri ve çetelerin artan şiddet eylemlerini önlemek için bu ülkeye gönderilmesi planlanan uluslararası barış gücü ile ilgili farklı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ancak bu konuda henüz bir açıklama yapmayacağını kaydetti.

Kirby, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini düşürme kararına ilişkin de Kongre'nin Suudi Arabistan'a silah satışına kısıtlama getirdiğini anımsatarak bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini ancak diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın stratejik bir ortak olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Başkan Joe Biden'ın 24 Ocak Salı günü Beyaz Saray'da Demokrat kongre liderleriyle bir araya geleceğini duyurdu. Biden'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Jean-Pierre ile de bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini söyleyen Jean-Pierre, bu görüşme için henüz tarihin net olmadığını belirtti. (AA)