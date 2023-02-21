Tüm dünyanın gözü Putin’in bugün yapacağı açıklamalarda olacak. Rusya sokaklarına 'dinle ve izle' mesajları asıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam ettiği bu günlerde tüm dünyanın gözü Putin’in bugün yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Dün ABD Başkanı Biden’ın beklenmeyen Kiev ziyareti ve destek açıklamaları şok etkisi yaratmıştı.

Putin’in Ukrayna savaşının yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde savaş planları hakkında konuşması bekleniyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gelişmemizin, hayatımızın böylesine kritik ve çok karmaşık bir noktasında, herkes neler olup bittiğine dair bir değerlendirme, özel askeri harekatın bir değerlendirmesini duyma umuduyla bir mesaj bekliyor" demişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in uluslararası duruma ilişkin analizini de sunacağı ve Rusya'nın Batı'nın kapsamlı yaptırımlar uygulamalarının ardından Rusya'nın gelişimine ilişkin vizyonunu özetleyeceği belirtildi.

Rus kuvvetleri, savaşın başlamasından bu yana savaş alanında üç büyük geri dönüş yaşadı, ancak hala Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini kontrol ediyor.

‘DİNLE VE İZLE’ MESAJLARI ASILDI

Öte yandan Rusya’nın birçok bölgesindeki billboardlara “dinle ve izle” notuyla Putin’in yapacağı konuşmaya dair mesaj asıldı.

BİDEN VARŞOVA’DAYKEN YAPILACAK

Putin'in konuşması, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e yaptığı sürpriz ziyaretten yeni çıkmış ve Batı'nın mümkün olduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağını taahhüt ettiği Varşova'dayken yapılacak.



