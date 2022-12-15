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ABD İstanbul Başkonsolosu'nun eşi makam aracıyla trafik kazası yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de trafik kazası yaptı. Resmi araçla kaza yapan Elkhamri'nin 240 promil alkollü olduğu öğrenildi. Elkhamri'nin arkadan çarptığı aracın yaralı sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:57
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ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi makam aracıyla trafik kazası yaptı

ABD İstanbul Başkonsolosu'nun eşi makam aracıyla trafik kazası yaptı
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İHA’da yer alan habere göre; kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh'in kocası Mounir Elkhamri resmi plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki 34 EYC 875 plakalı araca arkadan çaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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alıkınık
15.12.2022 15:16
burası türkiye parası olan konusur  
 
Mustafa bey
15.12.2022 15:08
Istese üflemezdi  
 
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