ABD istihbaratı Biden’ı 2 defa uyarmış. CIA’nın raporu ortaya çıktı

Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in karadan ve havadan bombalaması ile Ortda Doğu kan gölüne döndü. ABD istihbaratının raporuna göre CIA, ABD Başkanı Biden’ı 2 defa uyarmış. Son uyarının saldırıdan sadece 2 gün önce yapıldığı öğrenildi.

ABD istihbaratı Biden’ı 2 defa uyarmış. CIA’nın raporu ortaya çıktı

İsrail-Hamas savaşı sekizinci gününe girerken, ABD istihbarat birimlerinin, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları öncesi Filistin-İsrail çatışması riskinin arttığı konusunda Joe Biden yönetimine birkaç kez değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

CNN'in söz konusu değerlendirmelere aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, birden fazla istihbarat kaynağına dayanılarak yapılan 28 Eylül tarihli bir güncellemede, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını artırmaya hazır olduğu, 5 Ekim'de CIA'den gelen başka bir bilgide de genel olarak Hamas'ın "şiddet uygulama ihtimalinin" yükseldiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi.

Saldırıdan bir gün önce 6 Ekim'de de ABD'li yetkililerin kendi içinde, Hamas'ın "alışılmadık faaliyetlerine" ve "her an olabilecek bir saldırıya" işaret eden raporlar yaydığı ifade edildi.

'SALDIRIYI RUTİN BİR ÇATIŞMA OLARAK DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİRLER'

Söz konusu kaynaklar, Amerikan değerlendirmelerinin hiçbirinin, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hakkında herhangi bir taktik ayrıntı veya gösterge sunmadığını, ayrıca ABD'nin değerlendirmelere dayanak olan istihbaratın çoğunu sağlayan İsrail ile paylaşıp paylaşmadığını bilmediklerini ifade etti.

Brifingleri alan bir kişi, ABD'li üst düzey yetkililere yönelik neredeyse her gün sağlanan istihbarat brifinglerinde İsrail, Gazze ve Batı Şeria'nın "sıcak noktalar" listesinde yer aldığı, bu nedenle söz konusu değerlendirmelerin "sıradan" olduğu yönünde algılanmış olabileceği yorumunu yaptı.

'DEFALARCA UYARMIŞLARDI'

Haberde, CNN'e konuşan Washington D.C.'deki Orta Doğulu bir büyükelçinin, hükümetlerinin Beyaz Saray ve ABD istihbarat yetkililerini uzun süredir Hamas silahlarının birikmesi ve Filistinliler arasında patlamaya hazır öfke konusunda defalarca uyardığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, 29 Eylül'de Atlantik Festivali'nde, İsrail ile Filistin arasındaki gerginlikte zorlukların devam ettiğini belirterek, "Fakat bugün Orta Doğu'daki kriz ve çatışmalara harcadığım zaman, 11 Eylül'e giden seleflerime kıyasla önemli ölçüde azaldı. Orta Doğu bölgesi bugün yirmi yılda olduğundan daha sessiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de istihbarat değerlendirmeleri, politika yapıcıları bilgilendirmek ve karar vermelerini sağlamak için istihbarat birimleri tarafından yazılıyor.

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