Biden'dan kara harekatına hazırlanan İsrail'e uyarı. "Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen Hamas İsrail saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Biden'dan kara harekatına hazırlanan İsrail'e uyarı. "Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur"

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu. Programda Hamas-İsrail çatışmalarına dair önemli açıklamalarda bulunan Biden, kara harekatına hazırlanan İsrail'e uyarıda bulundu.

İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

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Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum.

Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur.

Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULMASINA DESTEK

ABD'nin önceliklerinin sadece Amerikalı rehineleri kurtarmak olmadığını belirten Biden, "Şu anda en önemli husus bu vahşete son vermek ve sorumluları cezalandırmak." dedi.

Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum." diyerek, İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı.

Son olayların ABD'de güvenlik tehdidini artırıp artırmadığına dair ise Biden, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) bugün bir toplantı yaptığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

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Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim (İsrail'le) görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil." diye konuştu.

"AÇIK DELİL YOK"

Hizbullah ve İran'a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine ise Biden, "Yapmayın, yapmayın, yapmayın." vurgusunda bulundu.

Biden, İran ve Hizbullah'ın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın Hamas saldırısına dahil olduğu yönünde açık bir delil bulunmadığını söyledi.

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İran'ın Hamas ve Hizbullah'ı sürekli olarak desteklediğini kaydeden Biden, "Ancak saldırıyı önceden biliyorlar mıydı? Saldırıyı planlamaya yardım ettiler mi? Henüz bu yönde bir kanıt yok." dedi.

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