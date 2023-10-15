Biden’ın sözleri yarıda kesildi: Gazze'nin yaşamasına izin verin

ABD Başkanı Biden'ın konuşmasını yarıda kestiler. “Gazze’nin yaşamasına izin verin”

KAYNAK: AA
Biden’ın sözleri yarıda kesildi: Gazze'nin yaşamasına izin verin

ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı konuşma, Filistin destekçisi bir protestocunun sözleri ile kesildi. Biden, “Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Biden katıldığı bir programda konuşma yaptı.

Biden'ın konuşması, Filistin'i destekleyen bir protestocunun "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" diye bağırmasıyla kesildi.

Sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden, "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" diyerek konuşmasına devam etti.

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YAHUDİ NEFRETİNİ GÖRDÜK

Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük" dedi.

İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlara da işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor" diye konuştu.

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