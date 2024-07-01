Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın

Kayseri'deki Suriyeli sığınmacının kız çocuğunu istismar etmesi olayının ardından Suriye'den ardı ardına Türk tırlarının yakıldıklarına ait görüntüler gelmeye devam ediyor.

Türk vatandaşların ise Türk tır şoförlerine yaşatılanlara verdikleri tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kayseri'deki yaşanan olayda istismarcıyı savunan Suriyeliler önlerine çıkan Türk plakalı tırları ateşe vermeye başladı. Türk şoförler ise araçlarını kaybettikleri gibi saldırılardan canlarını zor kurtarıyor.

En son tırı ataşe verilen bir Türk şoförün yaşadığı korku ise yürekleri yaktı. Ekmek parası için çalışan şoförün yakası paçası dağılmış halini gören vatandaşlar ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Video kısa zamanda viral oldu. Çok sayıda vatandaş Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den gönderilmesini isteyen yorumlar yağdırdı.

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