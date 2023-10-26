ABD, Orta Doğu’ya asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının ardından bölgedeki üslerine yönelik tehditleri önlemek için Orta Doğu’ya 900 asker göndereceğini duyurdu.

KAYNAK: AA
ABD, Orta Doğu’ya asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, askerlerin İsrail’e gitmeyeceğini belirtti.

İsrail’in saldırıları sonrası gerginlik arttı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef alması, bölgede gerginliği artırdı. ABD’nin Irak ve Suriye’deki üsleri, son bir haftada 16 kez saldırıya uğradı. ABD Savunma Bakanlığı, saldırılara karşı önlem almak için harekete geçti.

Askerler nereye konuşlandırılacak?

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “daha geniş bir çatışmayı caydırma” ve “ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek” amacıyla Orta Doğu’ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı. Ryder, askerlerin nereye konuşlandırılacağı konusunda detay vermedi ancak “İsrail’e gitmeyeceklerini doğrulayabilirim” dedi.

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