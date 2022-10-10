﻿ABD, Türkiye'yi işgal edebilir mi?

Cihat Yaycı... Tümamiralken istifa etti. Akademik sıfatı da var: "Doç. Dr.". Boş durmuyor. Tecrübelerinin ışığında araştırıyor, yazıyor, konuşuyor. Hemen bütün anlattıkları gerçekçi. "ABD, Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp, işgal planı yapıyor." diyor. Ekliyor: "Yunanistan'ın bir adasına çıkarma mı yaptık? Herhangi bir adasına atış mı yaptık? Hayır! Yunanistan adaları Türkiye'yi işgal için silahlandırıyor." (Röp. Aytunç Erkin, Sözcü, 8 Ekim 2022)

Biz de ABD, Dedeağaç'la yığınak yaptığından beri, "Çirkin Amerikalı"nın Türkiye için güttüğü emellerden bahsediyoruz, işgal planlarından bahsediyoruz.

Akıl için yol bir. İhtisas sahibi bir asker de ABD'nin ülkemizi işgal etmek için kurduğu plana işaret ediyor.

Önce yazdıklarımızı hatırlatmak istiyorum. Sondan geriye doğru gideceğim. Son yazımda ne demiştim:

"ABD büyük tehlike. Yunan ve Ermeni diasporası ABD yönetimiyle istedikleri gibi oynuyor.

PKK desteği yanında, Türkiye sınırına 30 km. uzaklıkta Dedeağaç'a üs kurmanın ötesinde 'mevzi' almak, gemilerini limana yığmak, biz de NATO üyesi olduğumuz hâlde, bize vermediği silahları Yunanlılara vermek, hele Ermenistan'a desteğini daha yakın zamanda, kursağındaki bütün kusmuğuyla haykırmak neye işaret?

ABD cesaret vermese, Yunanistan Başbakanı Miçotakis böyle saldırgan konuşabilir mi?

Türkiye'yi Yunanistan'la ne nüfusla ne ekonomik güçle ne silahla kıyaslayabilirsiniz.

ABD'nin Dedeağaç'ta 'mevzi' almasının asıl sebebi, 'Karşınızda Yunanistan değil; biz varız.' demektir. Toprağımıza girmek için ilk fırsatta Türkiye'yi karıştırmak isteyecektir." ("ABD, Dedeağaç'ta neden 'mevzi' aldı?", Yeniçağ, 28 Eylül 2022)

"Mevzi"den bahsediyoruz. "Mevzi", bir saldırıyı, bir savaşı işaret eder.

Yine ne diyorum:

"Şimdi taşeron örgütler kullanıyor. Başta PKK'yı. Binlerce ton silah yığdı. Harcamalarını ABD yapıyor. Militanlık eğitimi yine ABD'den. ABD bizimle açıktan savaşta.

Ey HDP/PKK'yla ittifak kuran sosyalist/komünist gruplar! Hani 'Go home!' nidalarınız? Eski koruyucunuz Sovyetler'di. ABD baş düşmandı. Sovyetler dağıldı, boşta kaldınız. ABD'ye hemen yanaştınız. ABD'nin derdi Türkiye. Emeline ulaşınca, hepinizi limon gibi sıkacak. Hedefi Türkiye'yi parçalamak. (…) ABD'nin Türkiye'yi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapmadığını kimse söyleyemez. Belki de doğrudan savaş açacak." ("ABD'nin Türkiye'yle derdi ne?!", 27 Eylül 2022)

"Puşt Amerikalılar, bize karşı PKK'ya -sözüm ona- 'devlet' kurdurdular. İki taraf 'eşit şartlar'da görüşüyor." ("ABD'nin kalleşliği", 16 Kasım 2021)

Biz başından beri ABD'nin "baş düşmanımız" olduğunu yazıyoruz. Mert düşman olsalar bari. Puştlukta bir numaralar.

Doç. Dr. Cihat Yaycı fikrini açıyor:

"ABD'nin Yunanistan üzerinde bu kadar yoğunlaşması ne anlama geliyor?

ABD'nin bu üslerdeki taarruz kapasitesini ve askerî lojistiğini yoğunlaştırmasının bir tek anlamı var. O da Türkiye'nin net bir biçimde hedef alındığı ve saldırı projeksiyonun da merkeze oturtulduğu gerçeğidir. Tüm bu üsler ve askerî yoğunluk bu yaklaşımı her geçen gün biraz daha pratiğe dökmektedir. (…) ABD, Yunanistan'ın tüm coğrafi ve askerî imkânlarını Türkiye'yi kuşatma planı dahilinde kullanıyor."

ABD, Türkiye'yi Yunanistan ve Suriye-Irak üzerinden kuşatıyor.

Biz ise; başörtüsünü Anayasa maddesi hâline getirsek de mi demokratikleşsek, getirmesek de mi demokratikleşsek, kavgası içinde birbirimizi boğuyoruz!