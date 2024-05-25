Kaçak geçişlere göz yuman görevliler!

Bir tuğgeneralin makam aracıyla Suriye sınırında insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, eylemin tugay komutanının emir astsubayı ve koruma personeli tarafından gerçekleştirildiği belirtildi!

Ayrıca açıklamada, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin fesih edildiği, diğer personelin yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği, tuğgeneralin ise emekliye sevk edildiği aktarılırken sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yerinin de değiştirildiği bilgisi paylaşıldı!

Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar herhalde!

Yahu sınır geçişinden sorumlu personelin görev yerinin değiştirilmesi de ne demek?

Şimdi bir de Allah bilir başka sınır geçiş kapısına koyarsınız faaliyetlerine orada devam eder!

Şaka gibisiniz vallahi!

Ya tuğgeneralin emekli edilmesine ne demeli?

İhmali varsa neden ihraç edilmiyor da emekli ediliyor?

Vatanın birliği ve bütünlüğü için en büyük tehdit olan “kaçak”ların ülkeye girişinden sorumlu olduğunu tespit ettiğiniz generali nasıl emekli edersiniz de bu milletin parasıyla ona maaş verirsiniz!

Hadi diyelim generalin olaydan haberi yok. Peki o zaman adamı neden emekli edersiniz?

Suçsuz günahsız adama bu yaptığınız zulüm değil mi?

Milli Savunma Bakanlığı aynı açıklamada, 1 Ocak’tan itibaren hududu geçemeden yakalananların sayısının 55 bin 507 olduğunu belirtti.

Yani 144 günde 55 bin 507 kaçak geçiş engellenmiş!

Günde 385 kaçak yakalanmış yani!

Peki ya yakalanamayanların sayısı?

İşte ondan bahseden yok!

Sosyal medyada hemen hemen her gün Türkiye sınırından geçen kaçakların yeni videosu yayınlanıyor!

Adamlar artık sınırdan geçtikten sonra keyif sigarası yakıp video çekiyor, gelecek arkadaşlarına taktikler veriyor.

İnsan kaçakçıları hiç mi hiç çekinmeden sosyal medya reklam veriyorlar “Garantili geçiş” vaat ediyorlar!

Gerçi geçiş için öyle büyük zahmetler de çekmiyorlar hani!

Derme çatma bir tahta merdiveni sınır duvarına dayayıp telleri kestikten sonra hoppp Türkiye topraklarındalar!

Devlet resmi politikası gereği bu kadar yabancıyı ülkeye alacak olmadığına göre, her gün karşılaştığımız yüzlerce yabancı uyruklunun varlığı da sınırların ne hale geldiğini gösteriyor zaten!

Önemli bir sorun daha var bu noktada!

Bu kadar kaçağın akın akın geldiği Türkiye’de bu kaçak geçişlere göz yumanlar sadece bu isimleri çıkan görevliler mi?

Devletin resmi olarak yabancı uyruklulara yaklaşımı karşısında olaya müdahale etmekten çekinen görevlilerimiz hiç mi yok?

“Aman başımıza bir şey gelmesin şimdi” mantığıyla kaçak geçişlere müdahale etmeyen görevlilerimiz yok mu bu isimlerden başka?

Ya da bu isimler gibi daha kaç görevlimiz bu kaçak geçişlere aracılık etti?

Bu kadar kaçağın elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye gelmesine bakacak olursak birilerinin göz yumması ya da aracı olması gerekiyor bu geçişlere!

Namusuyla, ahlakıyla çalışan görevlilerimizi tenzih ederim ama birileri elbet bu geçişlere göz yumdu veya aracı oldu!

Peki bu olaylar yeni mi olmaya başladı?

10 yıldan fazladır süren kaçak akınına karşı devlet gözünü yeni mi açtı yoksa?