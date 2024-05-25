Hesap ver Mehmet Şimşek

Anayasa’nın ve yasaların bu denli umursanmadığı bir dönemi 100. yaşında olan canım Türkiye’m asla yaşamadı.

Şimdi size yargı kararlarının paspas gibi çiğnendiği bir ihaleden bahsedeceğim.

1 Mayıs 2009- 24 Kasım 2015 arası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Bakanlığın Sosyal Tesislerinin bulunduğu Antalya ili Manavgat ilçesi Çolaklı Beldesi 180 ada 1 parsel (Yeni değişikliği ile 871 ada 1 parsel) 33 bin 336 metrekare arazi Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, üzerinde turizm, eğitim, sağlık vs. gibi tesisler yapılmak amacıyla 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli, nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere Devlet İhale Kanunu’nun 51/G maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmış.

İhaleye 23 şirket müracaat etmiş 4 tanesi ihale dışı bırakılmış.

İhale 07 Ocak 2011 günü Manavgat Mal Müdürlüğü’nde yapılmış ve GİTAŞ Turizm Ticaret İnşaat Taahhüt ve Sanayi A.Ş. firmasına verilmiş.

Paşa Oto Kiralama Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi LTD. ŞTİ. “Vezneden Makbuz Alınmadı” gerekçesiyle ihaleye alınmamış.

Bu şirket, geçici teminat bedelini zamanında ve eksiksiz olarak banka kanalıyla Manavgat Mal Müdürlüğü hesabına EFT yaparak resmen yatırmış.

Ama görmezden gelinmiş.

Manavgat Mal Müdürlüğü’ne EFT belgesini ibraz ederek haksız bir şekilde ihaleye alınmaması konusunda yazılı itiraz yapmış.

Söz konusu bedel Manavgat Mal Müdürlüğü hesabında “geçici teminat bedeli” olarak da hâlen görülüyormuş.

Manavgat Mal Müdürlüğü’nün itiraza cevap vermemesi üzerine 21 Kasım 2011 tarihinde bu şirket Manavgat Mal Müdürlüğü’nü bu kez Manavgat Kaymakamlığı’na şikâyet etmiş.

PAŞA LTD. Şirketi 23 Şubat 2011 tarihinde Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne 2011/242 esas numarasıyla dava açmış.

Mahkeme 05 Haziran 2011 tarihinde ihaleyle ilgili yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar vermiş.

Bu karara Manavgat Mal Müdürlüğü itiraz etmiş.

Ancak Antalya Bölge İdare Mahkemesi itirazı kabul etmemiş ve 18 Ağustos 2011 tarihinde mahkeme kararını onamış.

Antalya 2. İdare Mahkemesi 21 Ekim 2011 tarihinde 20011/242 Esas, 2011/1228 Sayılı kararı ile İHALENİN İPTALİNE karar vermiş.

Manavgat Mal Müdürlüğü 17 Kasım 2011 tarihinde Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin “ihalenin iptali” kararının bozulması için Danıştay’a itiraz etmiş.

Danıştay 10. Dairesi 2012/339 esas ve 2018/295 kararı ile Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin “İHALENİN İPTALİ KARARINI” onaylamış.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Manavgat Mal Müdürlüğü kesinleşmiş bu yargı kararlarından haberleri olmasına rağmen herhangi bir işlem başlatmamışlar.

Yargı kararı ile ihalenin iptali kesinleşmesinden haberi olan GİTAŞ şirketi ise yargı kararlarını umursamadan kazmayı vurmuş ve inşaata başlamış.

Ve işte bu tesisi yapmış…

Kaçak bu dev tesisin adı: Royal Alhambra Palace Hotel.

Ramazan Taş tarafından kurulan Stone Group, Antalya’da şu 5 otelin sahibi.

Adam & Eve +16 Hotel (Belek, Antalya -2006) Royal Seginus Hotel (Lara, Antalya -2017) Royal Holiday Palace (Lara, Antalya-2011) Royal Dragon Hotel (Side, Antalya-2008) Royal Alhambra Palace (Side, Antalya-2012)

Bugünün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soralım:

-Rasyonel bir satış mı yasa dışı bir satış mı olmuştur?

-Yargı kararlarına rağmen bu kaçak otel hakkında 2012’den 1. bakanlığınız döneminin bittiği 24 Kasım 2015’e kadar bir işlem yapılmış mıdır?

-Temmuz 2023’ten bugüne kadar bakanlığınız bu otel hakkında bir işlem yapmış mıdır?

-Kültür ve Turizm Bakanlığı bu otele neden, nasıl, kimin aracılığı ile belge vermiştir?

-İstifa eder misiniz?

Bana “Anayasa’nın çiğnendiği Türkiye’de ihale yasası çiğnenmiş çok mu?” diye sorarsan sana, haklısın derim.

Bana “Ankara’da kaçak saray varken, Antalya’da kaçak otel yapmışım çok mu?” diye sorarsan sana haklısın derim.

Bana “Hangi bakan istifa edip yargılandı ki AKP iktidarında?” diye sorarsan sana, haklısın derim.