ABD üssüne ardı ardına saldırılar düzenlendi

Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse, karadan karaya atış yapılan silahlarla 8 saldırı düzenlendi.

ABD üssüne ardı ardına saldırılar düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Haseke'nin Şeddadi ilçesindeki askeri üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla sabah saatlerinde 8 saldırı yapıldı.

Saldırılarda üs ve çevresine roketlerin düştüğü öğrenildi, ancak can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi alınamadı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili ve Şeddadi ilçesindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

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