ABD ve Filipinler, Çin'in tatbikatlarına karşı misilleme yapıyor

ABD ve Filipinler'in ordusu, yaklaşık iki hafta sürecek tatbikat için 18 bin askerle sahaya indi. İlk tatbikat, Pekin yönetiminin neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde başladı.

TAYVAN ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Çin'in Tayvan çevresinde geçtiğimiz günlerde yaptığı tatbikatlerle birlikte bölgede sular ısınmaya başlamıştı. Tatbikatlerin bitmesine rağmen bölgede birkaç savaş gemisi ve uçak tespit edilmişti.

Filipin silahlı kuvvetleri sözcüsü Albay Michael Logico, Manila'daki bir askeri kampta manevraların başlaması münasebetiyle düzenlenen tören sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "Egemen topraklarımızı korumak için, bizden alınan bir adayı gerçekten geri alma alıştırması yapmalıyız" dedi.

DÖRT ASKERİ ÜS

Son aylarda Manila ve Washington, Güney Çin Denizi'ndeki ortak deniz devriyelerini yeniden başlattılar ve Filipinler'deki Amerikan askeri varlığını artırmayı amaçlayan bir anlaşmaya vardılar. Anlaşmaya göre, ABD birliklerine Tayvan'dan çok uzak olmayan bir deniz üssü de dahil olmak üzere dört ek Filipin askeri üssünü kullanma izni verilecek.

İki hafta sürecek tatbikatta, 12 bin 200'ü ABD askeri olmak üzere 17 bin 600 asker görev alacak. Avustralya gibi çevredeki ülkelerin de katılacağı tatbikatta ABD savaş gemileri, savaş jetleri, HIMARS çoklu roketatar sistemleri ile Javelin tanksavar füze sistemleri kullanılacak. ABD ve Filipinler askerleri, ayrıca Güney Çin Denizi'nde bir savaş gemisinin vurulmasına yönelik tatbikat da gerçekleştirecek.