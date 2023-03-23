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ABD’den Kuzey Kore’ye sınırda gözdağı

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırına yakın bölgede düzenledikleri askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullandılar.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:26
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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı

ABD’den Kuzey Kore’ye sınırda gözdağı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney ve Kuzey Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde bulunan Pocheon kenti sınırlarında gerçek mühimmat kullanılarak düzenlenen askeri tatbikatta, 100 obüs, çok sayıda zırhlı araç ve 800 asker yer aldı.

Güney Kore ordusunun Başkent Mekanize Piyade Tümeni ile ABD 2. Piyade Tümeni-ROK/ABD Birleşik Tümeni arasında düzenlenen ortak askeri tatbikatta, iki ülke askerlerinin birlikte çalışabilirlikleri ve birleşik ateş gücü odaklı eğitim çalışması yapıldığı belirtildi.

Güney Kore ordusu yetkilileri, tatbikatın, "Kuzey Kore'nin süregelen tehditlerinin yanıt olarak müttefiklerin muazzam ateş gücünü gösterme amaçlı yapıldığını" kaydetti.

KUZEY KORE'DEN ART ARDA FÜZE DENEMELERİ

Güney Kore ile ABD arasında 14 Mart'ta başlayan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı sonrasında füze denemelerini artıran Kuzey Kore, 20 Mart'ta da nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini açıklamıştı.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve bugün sonlanacak "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.

Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı. (AA)

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