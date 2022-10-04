Onur Şener cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: Tampon yapmaları için tişörtümü verdim

Ankara Çayyolu’ndaki bir eğlence mekânında sahne alan Onur Şener’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi sorgularının ardından tutuklanmış, iki şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; şüphelilerden İlker K, ifadesinde şunları söyledi:

“Saat 23.30’da bara gittik. Sahnede ismini bu olay vasıtasıyla öğrendiğim Onur Şener ve yanında tanımadığım 3 bayan şahsı vardı. Karakoe şeklinde arka taraftan sadece fonda müzik çalıyordu. Ben de eğlenmek amacıyla şarkıya eşlik etmek için oturduğum yerden kalkarak sahneye doğru yaklaştım. Arka fonda çalan şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla şarkının sözlerini mırıldandım. Semih de bu esnada yanımdaydı. Tanımadığım bayan şahıslardan bir tanesi bana mikrofonu uzattı. ‘al o zaman şarkıyı sen söyle’ dedi. Ben de ‘benim sesim kötü, siz söyleyin ben eşlik ederim’ dedim. Onur Şener de bana hitaben ‘şarkıyı söylemiyorsan s… git’ dedi. Ne olduğu anlamadım. Onur Şener oturduğu yerden ayağa kalktı, yine bana hitaben ‘ seni s… mi lan’ dedi. Hatta Semih’e de aynı şekilde küfürlü konuştu. Ben de Semih’e ‘hadi kardeş gidelim, buranın tadı kaçtı’ dedim.

YARIM KALAN HESABINI GÖRMEYE GELDİ

Semih ile birlikte masamıza dönerken Onur Şener peşimizden geldi. Küfür ve hakaretlerine devam ediyordu. Gözde ile Jale araya girdi. Onur Şener kızlara hitaben ‘ne işi var bu varoşların burada’ dedi. Biz yine olayı büyütmemek için masada bulunan balon bardak tabir edilen bira dolu bardaklarımızı elimize alarak mekanını dışına çıktık. Mekanın sol tarafında ayakta ‘gidelim mi devam edelim mi’ şeklinde konuşuyorduk. Dışarı çıktık. Kaldırımda durduğumuz sırada Onur Şener mekandan çıktı. Önce sağ tarafa doğru giderken bizi görünce üzerimize doğru küfür ve hakaretler ederek sinirli bir şekilde geliyordu. Onun geldiği tarafta Jale ve Gözde vardı. Benim diğer tarafımda da Semih ve Ali vardı. Onur Şener’in sinirli bir şekilde mekan içerisinde yarım kalan hesabını görmek için geldiğini ve kızlara saldıracağını düşündüğüm için sağ elimde bulunan bira bardağını Onur Şener’e doğru savurdum. Bardağın çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Bu esnada onur da bana yumruk attı. İkimiz yere düştük. Onur sırtüstü ben de Onur’un üzerine doğru düştüm. Yerde de 1 kere sağ elimle Onur’a doğru yumruk savurdum. Bu esnada elimde herhangi bir şey yoktu.

Yerde olduğum sırada Onur’un yanındaki bayan bana tekme atarak arbededen uzaklaştırdı. Bana saldırıyordu. Bayan şahsın elinden kurtulduğumda Ali’yi karşı kaldırımda kolunu tutarken gördüm. Ali’nin eli yoğun şekilde kanıyordu, ben hemen 2 ambulans çağırdım. Hatta Onur’un yanına doğru gittim, boynuna tampon yapıyorlardı. Üzerimdeki tişörtü tampon yapan şahıslara uzattım. 10 dakika sonra polisler geldi”

"KÜÇÜMSEYİCİ İFADELER KULLANDI"

Şüphelilerden Semih S. de şunları anlattı:

"TAİ’de elektrik Elektronik mühendisi olarak çalışıyorum. Ben lavabo ihtiyacımı karşıladıktan sonra tekrar masaya dönmek üzere sahnenin kenarına geldiğimde Onur Şener ve İlker hiddetli bir şekilde konuşuyorlardı. İlker bu sırada sahnenin önünde bulunuyordu. Diğer arkadaşlarım masadaydı. (…) Biz mekandan çıktığımızda İlker ve Gözde’de mekanda içmeye devam ettikleri bira bardakları vardı. İçecekleri bitmediği için onunla birlikte mekandan çıktılar. Yaklaşık bir dakika sonra mekanın ışıkları kapanarak solist Onur arkadaşları ile dışarı çıkarak bizim bulunduğumuz ters istikamete döndü. Arkadaşları mekandan uzaklaştılar. Onur da tekrar bizim olduğumuz tarafa dönerek bize doğru geldi. Bize doğru geldiği esnada Onur elinde herhangi bir şey olup olmadığını görmedim. Bu esnada ilk olarak karşısında Jale vardı. Jale’ye hitaben sen çok konuşuyorsun diyerek yine küçümseyici hitaplarda bulundu. Ancak bulunduğu hitabı şu an hatırlamıyorum.

"İLKER BARDAKLA ONUR’UN KAFASINA VURDU"

Jale de sen nasıl benimle bu şekilde konuşuyorsun dedi. İlker bu esnada arkada duruyordu. İlker bu konuşmaları duyunca sağ elinde bulunan bira bardağını Onur Şener’in kafasına bir anda sert bir şekilde vurdu. Vurduğu esnada Onur ve İlker’in yüzleri birbirine dönük durumda idi. İlker bardağı Onur’a vurmasıyla birlikte bardak kırıldı. Bardak kırıldıktan sonra bardağın sapı İlker’in elinde kaldı. Arbede yaşanmaya başlayınca ben Onur’un kafasının kanadığını gördüm. İlker o an Onur’un üzerine atladı. Onur yüzü yere bakacak şekilde düşünce ilker de Onur’un sırtına doğru üzerine atlayarak Onur’a iki defa vurdu. Ancak bu esnada İlker’in elinde cam parçası olup olmadığını görmedim. İlker’in ilk etapta Onur’un kafasına elinde bulunan bardağı vurduğu anda cam kırıkları yere saçılmıştı”

"SALDIRGAN VAZİYETTE YANIMIZA GELDİ"

Tutuklanan şüphelilerden Ali G ise, şunları söyledi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş müfettişi olarak yaklaşık 10 yıldır görev yapmaktayım. Gece 23.30’da olayın meydana geldiği bara geldik. (…) Dışarı çıktığımızda 10-15 dakika kadar sonra Onur Şener yanında bayan arkadaşları ile birlikte dışarı çıktılar. Önce sağ tarafa doğru gittiler, bayan arkadaşı orada kaldı. Onur Şener bizim durduğumuz tarafı göstererek varoşlar gibi bir şey söyledi. Üzerimize doğru saldırgan bir vaziyette geliyordu. Yanımıza geldiğinde bir anda İlker’in elindeki bira bardağın Onur Şener’in kafasına vurduğunu gördüm. Bardak ilker’in hangi elindeydi tam olarak hatırlamıyorum. Ben aralarında girip Onur’u iteklemeye çalıştığım esnada bir anda kaldırıma omzumun üzerine düştü."

"İRİ CÜSSELİ OLDUĞU İÇİN BENİ İTEKLEDİ"

Şüpheli Gözde G. şunları kaydetti:

"İlker K. sahne önünde tartışıyordu. Semilh S. de onların yanındaydı. Ben de İlker’in misafirimiz olmasından dolayı ve gerginliğin daha büyümemesi adına onların bulunduğu yere gittim. Gittiğimde eşkalini vermiş olduğum şahıs bizi iterek hareketli ve küfürlü bir hitap şekliyle bulunduğumuz yerden uzaklaştırmaya çalıştı. (…) Onur Şener isimli şahıs bizi görünce üzerimize doğru yürüdü, yanımıza geldi şahıs ile ben yüz yüze geldim. Arkamda bulunan İlker K. ve eşim Ali şahsa hitaben ya bize buluşma bizle uğraşma diye uygun bir dille söylediler. Semih S. ve Jale E. arkamdalar mıydı hatırlamıyorum. Ben de şahsa ya bizden ne istiyorsun demem üzerine şahıs iri cüsseli olduğu için beni itekleyerek sen sus konuşma varoş diye söyleyerek arkamda bulunan eşim Ali ile İlker’e saldırmak istedi. Bu sırada kafamın üzerinden şahıstan ve arkamda bulunanlar tarafından karşılıklı yumruklaşma başladı. Ben arada kalmıştım. Ben de arada kalmamdan dolayı Onur Şener’i iteklemeye çalıştım.”

"ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI"

Adli kontrole serbest bırakılan şüpheli J. G: de “Kapının önünde durduğumuz sırada solist şahıs yanımıza geldi, yanında tanımadığım kadın vardı. Bizim yanımıza geldiğinde önünde Gözde vardı ve Gözde’yi iki kolundan tutarak kenara doğru itti. Gözde bizim üzerimize doğru savruldu. Şahıs, İlker’e doğru hamle yaptı, şahsın Gözde’ye karşı yaptığı itme hareketinden dolayı Ali, Semih ve İlker bu şahsa karşı müdahale bulundu. Hepsi birbirlerine vurmaya başladılar. Ortalık bir anda karıştı. Şahıs ile arkadaşların hepsi yere düştüler yerdeyken boğuşmaya devam ettiler. Yerdeyken şahıs Ali’yi darp ediyordu. Ali’nin elinde kanadığını gördüm. Şahıs ayağa kalktı, yaklaşık 3-4 metre karşı tarafa doğru yürüdü ve sonra yere düştüğünü gördüm. Etraftakiler şahsın boynunu kanadığını söylediler. Semih’in de elinin kanadığını gördüm, etraftakiler şahsın kanamasına müdahale ediyorlardı” ifadesini kullandı.