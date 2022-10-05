5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Melek yüzlü canavar yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü

Melek yüzlü canavar yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü

İngiltere’de Kontes Chester Hastanesi’nde hemşire Lucy Letby, 7 bebeği öldürmek ve yenidoğan katındaki 10 bebeği daha öldürmeye çalışmakla suçlanıyor. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:18
Takip Et

İngiltere'deki hastanede kan donduran olay. İnanılır gibi değil Melek yüzlü canavar yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü

Melek yüzlü canavar yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü
+
Aa
-

32 yaşındaki Letby, İngiltere’de Kontes Chester Hastanesi'nin yenidoğan ünitesindeki ölümlerle ilgili üç yıllık bir soruşturmanın ardından tutuklandı! Letby, Haziran 2015 ile Haziran 2016 arasında beş erkek bebek ve iki kız bebeği öldürmekle suçlanıyor. Duruşması bugün Manchester Crown Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Hemşire Letby ayrıca beş erkek ve beş kız olmak üzere 10 yenidoğan bebeği daha öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor. Hemşire, kendisine yöneltilen 17 suçlamayı da reddetti.

Cani hemşirenin davasına öldürülen bebeklerin aileleri de katıldı. Ancak mahkeme kararıyla hayatta kalan ve ölen çocukların kimlikleri ile bebeklerin ebeveynlerinin kimliklerinin gizlendi.

Davayla ilgili de basın yasağı getirildi. Kamuoyu bir sonraki duruşmalarda, bebek ölümlerinin arkasındaki sır perdesinin aralanacağı düşünüyor. Hemşire Letby, tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
2
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Benzin ve motorine zam
3
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
4
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
5
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
6
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
7
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
﻿TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
﻿TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
﻿Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor
﻿Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor
﻿Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor
﻿Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası
﻿THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası
﻿THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.