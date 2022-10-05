Melek yüzlü canavar yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü

32 yaşındaki Letby, İngiltere’de Kontes Chester Hastanesi'nin yenidoğan ünitesindeki ölümlerle ilgili üç yıllık bir soruşturmanın ardından tutuklandı! Letby, Haziran 2015 ile Haziran 2016 arasında beş erkek bebek ve iki kız bebeği öldürmekle suçlanıyor. Duruşması bugün Manchester Crown Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Hemşire Letby ayrıca beş erkek ve beş kız olmak üzere 10 yenidoğan bebeği daha öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor. Hemşire, kendisine yöneltilen 17 suçlamayı da reddetti.

Cani hemşirenin davasına öldürülen bebeklerin aileleri de katıldı. Ancak mahkeme kararıyla hayatta kalan ve ölen çocukların kimlikleri ile bebeklerin ebeveynlerinin kimliklerinin gizlendi.

Davayla ilgili de basın yasağı getirildi. Kamuoyu bir sonraki duruşmalarda, bebek ölümlerinin arkasındaki sır perdesinin aralanacağı düşünüyor. Hemşire Letby, tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.