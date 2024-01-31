ABD'de açık iş sayısı yükseldi

Açıklanan verilere göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 101 bin artışla 9 milyon 26 bine çıktı.

Son üç ayın en yüksek seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Açık iş sayısı, geçtiğimiz yıl kasımda 8 milyon 925 bin gelmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve iş hizmetlerinde artış gösterirken toptan ticaretteki açık iş sayısında azalış görüldü.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 67 bin yükselerek 5 milyon 621 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 36 bin azalışla 5 milyon 365 bine geriledi.