Türkiye dış ticaret verileri açıklandı

Açıklanan verilere göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 11 azalışla 29 milyar 39 milyon dolar gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan 6 milyar 39 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2022'de yüzde 70,2’ken, geçtiğimiz ay yüzde 79,2 olarak açıklandı.

İhracat, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 yükselerek 255 milyar 777 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolara düştü.

Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 3,2 azalarak 105 milyar 997 milyon dolar açıklandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022'de yüzde 69,9 iken geçen yıl yüzde 70,7'ye yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Geçtiğimiz ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 1,7 düşüşle 21 milyar 41 milyon dolar, ithalat da yüzde 4,2 azalarak 20 milyar 799 milyon dolar gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık 2023'te 242 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi yüzde 2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolara geriledi.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,2 olarak açıklandı.