Türkiye’nin turizm istatistikleri açıklandı

Yayımlanan verilere göre, turizm geliri, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artış göstererek 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara yükseldi.

Geçtiğimiz yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları yer aldı.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artış göstererek 57 milyon 77 bin 440 kişiye çıktı.

Bu rakamların yüzde 13,5'ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 70,7, yeme-içme harcaması yüzde 33,2 ve konaklama harcaması yüzde 27 yükseldi.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,6 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 67,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" maksadıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 65,3 ARTTI

Geçtiğimiz yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 65,3 artış göstererek 7 milyar 68 milyon 901 bin dolara yükseldi.

Bunun 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

İlgili yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,3 artış göstererek 11 milyon 67 bin 359 kişi gerçekleşti.

Bunların kişi başı ortalama harcaması 639 dolar oldu.