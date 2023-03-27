ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 3'ü çocuk 7 ölü

ABD'nin Tenessee eyaletine bağlı Nashville kentinde özel bir Katolik ilkokulu olan Convenant School'a silahlı saldırı düzenlendi.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre Nashville polisi saldırganın ölümünün ayrıntılarını açıklanmazken, Reuters haber ajansı saldırganın ergenlik çağında bir genç kız olduğunu duyurdu.

Yerel haber kanalı WKRN-TV'ye göre hastane sözcüsü, Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan üç çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

2001 yılında kurulan Covenant School, Nashville'deki Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı. İnternet sitesine göre okulun 200 öğrencisi var ve anasınıfından 6'ncı sınıfa kadar eğitim veriyor.

WTVF-TV'ye göre 2022'de okulda silahlı saldırılara karşı önlem amacıyla aktif nişancı eğitim programı uygulanmıştı.

Son olarak Virginia'da bir birinci sınıf öğrencisi öğretmenini silahla vurarak yaralamış ve geçen hafta Denver'daki bir silahlı saldırıda da iki okul yöneticisi yaralanmıştı.