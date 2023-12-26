ABD’de Savunma Bakanı Austin’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto

Kaynak: İHA
ABD’de Savunma Bakanı Austin’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto
ABD’de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Savunma Bakanı Lloyd Austin evinin önünde toplanan protestocular, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ediyor. ABD’liler ise İsrail’e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.

ABD’nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde toplanan protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, “Özgür Filistin", “Ateşkes şimdi” ve "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde “İsrail’e tüm ABD yardımlarını kesin” ve “Gazze’deki soykırımı durdurun” yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.

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