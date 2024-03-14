ABD'de ÜFE de beklentiyi aştı

ABD'de tüketici fiyatları sonrasında üretici fiyatlarında da şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde artış yaşandı.

ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi.

Piyasanın beklentisi yıllık bazda yüzde 1,1 olarak gelmesi yönündeyken, aylık bazda ise 0,6 yönündeydi.

Çekirdek göstergeler de beklentilerin üzerinde bir gerçekleşmeye işaret etti.

Şubatta gıda ve enerji hariç üretici fiyatları şubatta bir önceki aya oranla yüzde 0,3 arttı. Beklenti yüzde 0,2 olarak belirlenmişti.

Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2 olarak açıklandı. Bu veriye dair beklenti ise yüzde 1,9 olarak kaydedildi.