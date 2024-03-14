Yabancıdan 552 milyon dolarlık çıkış

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Mart haftasında 292,9 milyon dolar net hisse satışı gerçekleşti.

Yabancının hisse satışı dördüncü haftada da devam ederken toplam dört haftada satış miktarı 500 milyon dolar olarak takip edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 259,5 milyon dolar kaydedildi.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 10,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 4,7 milyon dolar gerçekleşti. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 6,2 milyon dolar seviyesinde oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 587,2 milyon dolar olarak kaydedildi.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 411,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 741,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 678,6 milyon dolar gerçekleşti.

Şirket borçlanma senedi stokları 101,7 milyon dolar seviyesinde aktarıldı.