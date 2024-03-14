Fitch: Seçim sonrasında sıkılaşmanın sürmesini bekliyoruz

Morales, Fitch Ratings'in geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarması sonrasında düzenlenen çevrim içi toplantıda, not artışı kararının sebeplerini sıraladı ve soruları cevapladı.

Morales, "Bu dönemde, seçimlerin yakınlığı nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) manevra alanının kısıtlanacağını düşünerek faizin yüzde 35 seviyesinde kalacağını düşünmüştük. Ancak açıkça yanıldığımız kanıtlandı ve TCMB yılın başında yüzde 45 faiz oranına ulaşan bir sıkılaşmayla daha iddialı oldu ve ekonomideki genel kredi koşulları sıkılaştı." Dedi.

Morales, parasal sıkılaşmanın beklediklerinden daha ileri bir seviyeye gittiğini vurguladı fakat enflasyon baskılarının güçlü konumda devam ettiğini ifade etti.

Morales, "Enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırması bekliyoruz. Türkiye'deki otoritelerin ilk hedefi enflasyonu düşürmek." İfadelerini kullandı.