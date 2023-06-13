ABD'de yıllık enflasyon yüzde 4 aylık ise yüzde 0.1 oldu. Bizi kıskanan Amerika'da durum bu

Türkiye’de ekonomik verilerin analizi yapılırken genellikle Batı ülkeleri ile kıyaslama yapılırken, ‘bizi kıskanıyorlar’ deniliyor.

Bugün açıklanan ABD enflasyon verileri ise kıskandıracak cinsten. FED’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde enflasyon verilerini açıklayan ABD, Mart 2021’den bu yana ülkede en düşük seviyede enflasyon görüldüğünü belirtti.

Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0, bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 yükseldi.

Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.2, yıllık olarak ise yüzde 4.1 artması yönündeydi.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 4.9 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'yi kıskanan ABD'de durum bu iken, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de açıklanan enflasyon oranları ise yıllık bazda TÜİK'e göre yüzde 39,59 olurken ENAG'a göre ise yüzde 109,01 oldu.