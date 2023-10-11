İsrail Hamas savaşında yeni cephe. "Bekleyin geliyoruz" diyerek harekete geçtiler

Sosyal medyada yayılan bir bilgiye göre, Husiler İsrail ve Hamas savaşına dahil oluyor.

İsrail Hamas savaşında yeni cephe. "Bekleyin geliyoruz" diyerek harekete geçtiler

Hamas’ı 7 Ekim’de İsrail’e yöneli başlattığı savaşta şiddetlenme arttı. Hem İsrail hem de Filistin’de yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Savaşa farklı gruplar ve örgütler de dahil oldu. Yemen Husileri olarak bilinen bir grup Husiler de savaşa giriyor.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ve bilgiye göre, Husiler, “Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin.” dedi. Görüntülerde roket ve tankların olduğu görülüyor.

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HUSİLER KİMDİR?

Yemen Husileri olarak bilinen grup, resmi ismiyle Ensarullah, Yemek'de faaliye gösteren Zeydi grubudur. Grup ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. 1992 yılından beri etkindir.

İdeolojik açıdan Yemendeki Sünni ve Zeydi hareketlerden bağımsızlaşarak İran yönetimiyle pararel bir siyasel oluşuma dönüşmüş hareket Hussi hareketidir.

İran'da kurulan Din adamlarının egemen olduğu Velayet'i Fakih sistemine benzer bir imamlar devleti talep eden Husiler, İran yönetimiyle koordineli olarak hareket eden Lübnan Hizbullah hareketine benzetiliyor.

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