İsrail'in bombardımanında Gazze'deki İslam Üniversitesi yıkıldı

İsrail savaş uçaklarının attığı bombalar Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni yktı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale gelirken, gökyüzüne dumanlar yükseldi.

KAYNAK: İHA
İsrail'in bombardımanında Gazze'deki İslam Üniversitesi yıkıldı

İsrail'in Gazze'deki kamu binaları, bankalar ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Hamas'ın operasyonel, siyasi ve askeri merkez olarak kullandığı İslam Üniversitesi'ni vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın üniversiteyi silah geliştirme ve askeri istihbarat eğitim kampına dönüştürdüğü iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının üniversiteyi bombalamasının ardından gökyüzünü duman bulutu kapladı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale geldi.

Filistin Eğitim Bakanlığı, tüm uluslararası insani yardım ve insan hakları kuruluşlarına, öğrencilerin ve eğitim kurumu çalışanlarının korunması için sorumluluklarını yerine getirmeleri ve duruma derhal müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 5 gündür Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 55'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 184'e yükseldiği bildirildi.

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