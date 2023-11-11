Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı ilk kez Burkan ve Katyuşa füzeleri kullanmaya başladıklarını söyledi.

Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu

Lübnan merkezli örgütün lideri Hasan Nasrallah, 8 Ekim'den bu yana İsrail ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensupları için düzenlenen Beyrut'taki "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda özellikle son bir hafta içerisinde yeni gelişmelerin meydana geldiğini belirten Nasrallah, çatışmalarda ilk defa insansız hava aracı (İHA) ve yarım ton patlayıcı içeren "Burkan" adındaki füzelerin kullanıldığını ifade etti.

İHA ve Burkan füzesinin yanı sıra İsrail'e yönelik saldırılarda ilk olarak "katyuşa" füzelerinin de kullanılmaya başlandığını belirtti.

“ABD KENDİSİNE YAPILAN SALDIRILARIN DURMASINI İSTİYORSA, GAZZE’YE YÖNELİK YAPTIKLARI SALDIRILARI DURDURMALI”

ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sebebinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirten Nasrallah, "Eğer ABD, Irak ve Suriye'de kendisine yönelik saldırıların sona ermesini istiyorsa, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmalılar. Sadece bu şekilde (ABD üslerine) saldırılar sona erer" ifadelerini kullandı.

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“İRAN, ASKERİ, MALİ VE DİPLOMATİK DESTEK SAĞLIYOR”

İran'ın Hizbullah’a yönelik verdiği desteklere de değinen Nasrallah, "İran, askeri, mali ve diplomatik destek sağlıyor. Bu artık bir sır değil. Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerde direniş güçlü ise bu İran'ın sağladığı mali, askeri ve diğer destekler sayesindedir" diye konuştu.

Lübnan’ın güneyi ve İsrail’in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk toplamda 14 sivil, İsrail'de 2 sivil öldü.

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