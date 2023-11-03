Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit ‘Bizi test etmeyin, bedeli ağır olur’

Netanyahu, “Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur.” dedi. Netanyahu, Gazze’ye yönelik saldırılarda geçici ateşkese ve yakıt girişine izin vermediklerini de yineledi.

Nasrallah ise, “Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Gazze’ye yönelik saldırılarda ateşkes reddedildi

Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, Gazze’ye yönelik saldırılarda “geçici ateşkese” ve yakıt girişine izin vermediklerini yineledi. Netanyahu, “Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz.” diye konuştu.

Nasrallah’tan Gazze’ye destek mesajı

Nasrallah ise, 7 Ekim’den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, Gazze’ye destek verdi. Nasrallah, “Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim’den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz. Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor.” dedi. Nasrallah, “Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıyı durdurmalı.” diyerek çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulundu.

Gazze’de ölü sayısı 9 bini aştı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti, en az 23 bin kişi yaralandı. İsrail’de ise 315’i asker 1400’den fazla İsrailli öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösterdi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.