ABD'den İsrail'e 'İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme' sözü

İsrail ziyareti sırasında konuşan McCarthy, İsrail Meclisi'nin yaz dönemi açılışında yaptığı konuşmada, Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerin yakın ve sağlam olduğunu söyledi. "Amerika'nın İsrail'den daha büyük bir müttefiki yok" diyen McCarthy, iki ülkenin birbirine yakın olduğunda dünyanın daha iyi ve daha güvenli hale geldiğine inandığını dile getirdi.

McCarthy, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini belirterek İsrail'le işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Ayrıca, İsrail'in 75. kuruluş yıl dönümünde "dayanışma" göstermek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak yaptığı ilk yurt dışı seyahati olarak kaydedildi.

McCarthy, Batı Kudüs’teki temasları kapsamında ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, McCarthy ile birebir ve heyetler arası görüşmenin ardından ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İsrail devletinin güvenilir dostu" olarak nitelediği McCarthy'yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Netanyahu, "O (McCarthy), İsrail-Amerikan ittifakının önde gelen savunucusu olmuştur. Ondan daha iyi bir dostumuz olduğunu düşünmüyorum." dedi.

İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik ülkesinin tutumunu yineleyen Netanyahu, "İlk ve en acil sorun İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik ortak çabasıdır. İran'ın sınırlarımıza askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceğiz ve nükleer silah elde etmesini engellemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. AA