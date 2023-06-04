Ortadoğu'da kazan kaynıyor: İsrail Başbakanı Netanyahu bizzat açıkladı

Mısır sınırında 3 İsrail askerinin öldürülmesini terör saldırısı olarak nitelendiren Netanyahu, Mısır’dan ortak soruşturma talep etti.

Ortadoğu'da kazan kaynıyor: İsrail Başbakanı Netanyahu bizzat açıkladı

İsrail’in Mısır ile olan sınırında 3 İsrailli asker öldürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayla ilgili Mısır’dan tam bir ortak soruşturma talep ettiğini duyurdu.

"OPERASYON PROSEDÜRLERİNİ VE YÖNTEMLERİNİ YENİLEYECEĞİZ"

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, Mısır hükümetine açık bir mesaj iletti. Ortak soruşturmanın geniş kapsamlı ve ayrıntılı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınırda güvenliğin sıkılaşacağı mesajını veren Netanyahu, “Kaçakçılığı en aza indirmek ve bunun gibi trajik terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını sağlamak için operasyon prosedürlerini ve yöntemlerini yenileyeceğiz” dedi.

SALDIRI TERÖR OLAYI OLARAK İLAN EDİLDİ

Mısır tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail askerlerinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada İsrail ile birlikte çalışıldığı ifade edildi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerin cesetlerine ulaşılmasının ardından saldırının terör olayı olarak ilan edildiğini ifade ederek, "Bir insansız hava aracı gönderildi ve İsrail'in 1,5 kilometre içinde şüpheli bir kişi tespit edildi" dedi.

MISIRLI POLİSİN AİLESİ VE İŞ ARKADAŞLARI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İsmi açıklanmayan Mısırlı kaynaklara dayandırılan haberlerde, Mısırlı bir ekibin olayların nasıl geliştiğini belirlemek için olay yerini ve polisin cesedini incelediği ifade edilerek, Mısırlı polisin, iş arkadaşları ve aile üyeleri ile herhangi bir siyasi gruba bağlı olup olmadığını veya akıl hastalığından mustarip olup olmadığını anlamak için görüştükleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Genel olarak barışçıl olan İsrail-Mısır sınırında, dün 2 İsrailli asker, sınır tellerinden geçen Mısırlı bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Daha sonra saldırganı yakalamak için başlatılan operasyon sırasında İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma çıkmış, İsrailli asker ve 1 Mısırlı asker hayatını kaybetmişti.

Mısır ordusu tarafından dün yapılan açıklamada ise, 3 İsrailli ve 1 Mısırlı askerin, sınır boyunca kaçakçıları kovalarken çıkan çatışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirtilmişti.

İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olan Mısır, İsrail ile 200 kilometreden uzun bir sınırı paylaşıyor.

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