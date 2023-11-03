ABD'den işsizlik oranı arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ekimde 150 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ekim ayında istihdam, sağlık hizmetleri, kamu ve sosyal destek sektörlerinde artarken, grevler nedeniyle imalat sektöründe azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış ağustos için 227 binden 165 bine ve eylül için 336 binden 297 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANI ARTTI

ABD'de işsizlik oranı ise ekimde 0,1 puan artarak yüzde 3,9'a yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde eylülde olduğu gibi yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ekimde 146 bin kişi artarak 6 milyon 506 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,7'ye geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e düşerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34 dolara çıktı.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın, söz konusu dönemde eylülde olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, istihdam artışının ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW) 3 büyük otomobil üreticisine karşı yaptığı grevin imalat sektöründeki istihdamı baskılaması nedeniyle ekimde yavaşladığını, ücret enflasyonundaki soğumanın da iş gücü piyasası koşullarındaki gevşemeye işaret ettiğini belirtti.