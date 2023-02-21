ABD'li arama kurtarma ekibi ülkesine döndü​​​​​​​

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, ülkelerine dönmeye devam ediyor. ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 159 Kentsel Arama Kurtarma (USAR) personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağı ABD saatiyle gece saatlerinde başkent Washington'a indi.

Yaklaşık 12 gün boyunca deprem bölgesinde enkaz altında arama kurtarma çalışması yürüten ekibi, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan ve aile üyeleri karşıladı.ABD saatiyle 01.00'de Fairfax Şehri İtfaiye ve Kurtarma Merkezinde basının karşısına çıkan ekip üyesi Kristi, afet bölgesinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Birçok yüksek riskli, enkazda çalıştık. Çok sayıda kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladık.

Türkiye halkı bu zor durumda bile misafirperverliğini kaybetmedi ve bizlere ilgi gösterdi" dedi.Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Andrew Johnson ise "Bir sürü enkaz vardı. Bunu izlemek, aile üyelerini, evlerini kaybeden insanları görmek bana dokundu. Koşullar çok zordu. Bazen eksi 20 derecelerde, yağmur ve kar altında sabahtan akşama kadar hayat kurtarmak için enkazda çalıştık" şeklinde konuştu. (AA)