21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'li arama kurtarma ekibi ülkesine döndü​​​​​​​

ABD'li arama kurtarma ekibi ülkesine döndü​​​​​​​

Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) operasyonlarını destekleyen Kentsel Arama Kurtarma (USAR) ekibi, ülkesine döndü.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:29
Takip Et

ABD'li arama kurtarma ekibi ülkesine döndü​​​​​​​

ABD'li arama kurtarma ekibi ülkesine döndü​​​​​​​
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, ülkelerine dönmeye devam ediyor. ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 159 Kentsel Arama Kurtarma (USAR) personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağı ABD saatiyle gece saatlerinde başkent Washington'a indi.

Yaklaşık 12 gün boyunca deprem bölgesinde enkaz altında arama kurtarma çalışması yürüten ekibi, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan ve aile üyeleri karşıladı.ABD saatiyle 01.00'de Fairfax Şehri İtfaiye ve Kurtarma Merkezinde basının karşısına çıkan ekip üyesi Kristi, afet bölgesinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Birçok yüksek riskli, enkazda çalıştık. Çok sayıda kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladık.

Türkiye halkı bu zor durumda bile misafirperverliğini kaybetmedi ve bizlere ilgi gösterdi" dedi.Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Andrew Johnson ise "Bir sürü enkaz vardı. Bunu izlemek, aile üyelerini, evlerini kaybeden insanları görmek bana dokundu. Koşullar çok zordu. Bazen eksi 20 derecelerde, yağmur ve kar altında sabahtan akşama kadar hayat kurtarmak için enkazda çalıştık" şeklinde konuştu. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
7
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Rüyada bataklık görmek neye işaret? Rüyada bataklık görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada bataklık görmek neye işaret? Rüyada bataklık görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada bataklık görmek neye işaret? Rüyada bataklık görmek ne anlama geliyor?
﻿Göztepe ara transferde hücum hattını güçlendirdi
﻿Göztepe ara transferde hücum hattını güçlendirdi
﻿Göztepe ara transferde hücum hattını güçlendirdi
﻿Alperen Şengün: Sizin için onuyorum
﻿Alperen Şengün: Sizin için onuyorum
﻿Alperen Şengün: Sizin için onuyorum
﻿Trabzonspor'da hedef ilk kez son 16
﻿Trabzonspor'da hedef ilk kez son 16
﻿Trabzonspor'da hedef ilk kez son 16
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.