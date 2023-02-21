Kazak kardeşlerimizden yürek ısıtan video. Depremin ardından Türkiye için şarkı bestelediler

6 Şubat'ta 10 ili yıkan depremlerde ölü sayısı 41 binin üzerinde.

Depremzedelerin barınma, çadır, kıyafet, gıda ihtiyaçları devam ediyor.

Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar sürerken, yıkılan şehirlerde arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

Çevre ülkelerden deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor.

YÜREK ISITAN BESTE

Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki afetzedeler için 55 ton ek insani yardım gönderen Kazakistan'ın depremin ardından Türkiye için bestelediği şarkı ise duygulandırdı.

Kazakistan'da deprem bölgelerine yardım için hesap da açılmış; en son 13 Şubat'ta Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Kazakistan'daki deprem yardım hesabında toplanan 1 milyon 28 bin 706 ABD doları, AFAD resmi hesabına aktarılmıştır. Böylelikle toplam bağış miktarı 2 milyon 849 bin 836 ABD doları olmuştur." açıklaması gelmişti.

HATAY DÜN GECE YİNE DEPREMLE SALLANDI

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay dün akşam saatlerinde de 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 depremle sallandı.

Depremler çevre illerin yanı sıra Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. AFAD tarafından saat 09.30 itibarıyla yapılan açıklamaya göre bölgede en büyüğü 5.8 olan 90 artçı meydana geldi. AFAD, "Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklaması yapıldı.

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