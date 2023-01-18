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  • Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı. Eski paşaların hepsi cenazedeydi

Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı. Eski paşaların hepsi cenazedeydi

Efsane komutan Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı, son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen askeri törene TSK'nın eski paşaları da katıldı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:23
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Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı. Eski paşaların hepsi cenazedeydi
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Tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık’taki özel bir hastanede hayatını kaybeden emekli Korgeneral Hasan Kundakçı için Selimiye Camisi'nde askeri tören düzenlendi. 



BİRÇOK ESKİ KOMUTAN KATILDI
Törene eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, emekli Orgeneral Fikret Özden Boztepe, emekli Albay İsmet Çıngı ve Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon'un yanı sıra birçok sivil ve asker şahıs katıldı. 



AYDIN KÖSTEM ÇELENK GÖNDERDİ
Selimiye'deki askeri törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve kuvvet komutanları çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında Hablemitoğlu cinayeti sanığı Aydın Köstem ve emekli Yarbay Korkut Eken de vardı. 


EŞİNİN YANINDA DEFNEDİLDİ
Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'nın naaşı cenaze namazının ardından yapılan askeri törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Burada eşinin yanında defnedildi.


 

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TC Bursa
18.01.2023 16:33
Allah rahmet eylesin inşallah.  
 
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